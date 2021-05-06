الصحة الأردنية: تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن.



وأشارت الوزارة، في تصريح لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (717,930) حالة، وعدد الوفيات (9014)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.