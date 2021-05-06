بعد تحذير الضيف.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب بمنظوماته الدفاعية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال، أعلن مساء اليوم الخميس، أنه رفع حالة التأهب في منظوماته الدفاعية، وذلك بعد تحذير محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



وأشارت القناة، إلى أن رفع حالة التأهب كذلك جاء على خلفية التوترات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وعشية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.



وكان الضيف قد وجه، مساء الثلاثاء الماضي، تحذيراً واضحا وأخيراً للاحتلال الإسرائيلي، بشأن حي الشيخ جراح، مؤكدا أنه اذا لم يتوقف العدوان على الأهالي في الحي، فإن المقاومة والقسام لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً.