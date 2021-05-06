شؤون فلسطينية

المالية بغزة تحدد موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين

المالية بغزة تحدد موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، أن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذي قطعت رواتبهم، سيكون يومي السبت والأحد في كافة فروع بنك البريد.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن الصرف سيكون للأسرى والجرحى يوم السبت، والشهداء يوم الاحد، وذلك وفقا لإجراءات بنك البريد المتبعة.

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