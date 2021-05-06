الاحتلال يعتقل أحد حراس الأقصى ويمدد إبعاد أحد موظفيه ستة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارس المسجد الأقصى المبارك بدر الرجبي من منطقة باب السلسلة في القدس القديمة، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.



كما مددت سلطات الاحتلال منع نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في الأقصى والقدس المحتلة ناجح بكيرات، من دخول المسجد لمدة 6 أشهر.