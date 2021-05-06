المحكمة الإسرائيلية تحدد موعداً للبت بقضية إخلاء المنازل بالشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

حددت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، موعدا لعقد جلسة؛ للبت بقضية إخلاء منازل العائلات في حي الشيخ جراح بمدنية القدس.



وأكدت المحكمة، أنه سيتم عقد جلسة يوم العاشر من أيار/ مايو 2021، للبت في قضية إخلال منازل أربع عائلات في حي الشيخ جراح.



وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد حددت القاضية "دافنا باراك إيريز" جلسة في المحكمة العليا، يوم الإثنين المقبل الساعة 11:30، بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جـراح شرق القدس.



وقالت الصحيفة: "ستعقد الجلسة بحضور ممثلي العائلات والمستوطنين أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ونظرًا لذلك يبدو أنها ستكون الأخيرة التي سيتم فيها البت بالقرار فيما يتعلق بإخلاء العائلات".



وكانت العائلات الفلسطينية، قدّمت ردّها أمام محكمة الاحتلال اليوم، بعدم الموافقة على أي اتفاق أو قبول أي تسوية مع المستوطنين، والتي تتضمن انتزاعًا لحق الفلسطينيين في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.