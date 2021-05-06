القواسمي: أهل القدس يسجلون أروع الملاحم البطولية أمام الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت حركة "فتح" تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني البطل في القدس وهم يسجلون أروع الملاحم البطولية، والذين يتوافدون إلى حي الشيخ جراح دفاعا عن حقنا وأهلنا المهددين بالتشريد والطرد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.



وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان، اليوم الخميس، إن ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب وتطهير عرقي واضطهاد، وشعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا مرابطا مناضلا فوق أرضه وفي وطنه، وضد الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي، والقدس ستبقى كما كانت عاصمة دولة فلسطين.