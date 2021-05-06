الرجوب يستنكر اغتيال قوات الاحتلال لاعب مركز بلاطة سعيد عودة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، باسمه واسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأسرة كرة القدم الفلسطينية، اليوم الخميس، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعب نادي مركز بلاطة، سعيد يوسف عودة (16 عاماً).



وكان الشهيد سعيد عودة، وهو لاعب في فريق الشباب بنادي مركز بلاطة، وتأهل معه مؤخراً الى دور الثمانية من بطولة طوكيو الرابعة للشباب، قد تعرض لإصابة بالرصاص الحي في جسده جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، مساء الأربعاء، الموافق 05-05-2021، ليفارق الحياة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال الرجوب: إن جريمة تصفية وقتل اللاعب عودة، تضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، وبطريقة سافرة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية والرياضية.



وأضاف: إن تصفية جيش الإسرائيلي للاعب الشاب تشكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها، وإنما يجب أن يكون هناك تحركاً من أجل حماية عناصر اللعبة في فلسطين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.



وأكد أن اتحاد كرة القدم وجه رسائل عاجلة إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، تطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.