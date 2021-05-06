سلطة النقد تصدر تصريحاً حول دوام فروع المصارف يوم السبت











رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أنه سيتم فتح فروع جميع المصارف يوم السبت 8 ايار/ مايو 2021، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.وأشارت سلطة النقد في تصريح، نشرته، مساء اليوم الخميس، على صفحتها الشخصية في موقع (فيسبوك)، أن فتح فروع المصارف يوم السبت، بهدف تقديم خدمتي السحب والإيداع فقط.