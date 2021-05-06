اشتية يستقبل السفير الهندي الجديد في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بمكتبه في مدينة رام الله، سفير الهند الجديد لدى دولة فلسطين موكول آريا، لمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق في مهامه، ووضعه في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.



وشدد اشتية على متانة العلاقات التاريخية بين الهند وفلسطين، معربا عن التضامن التام مع الهند وتعازيه الحارة بضحايا فيروس كورونا فيها، متمنيا أن تتخطى الهند الموجة الخطيرة التي تمر بها ويتخطى العالم بأجمعه هذه الجائحة.



كما بحث رئيس الوزراء مع آريا مشاريع الهند في فلسطين شاكرا الدعم الهندي المتواصل على جميع المستويات.