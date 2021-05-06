الشرطة بغزة: قوة من المكافحة تعرضت لإطلاق نار خلال مهمة صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة: إنه توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات مدعومة بقوة من شرطة التدخل والشرطة النسائية لتفتيش أحد المنازل بمنطقة الرمال في مدينة غزة، صباح اليوم الخميس، بعد ورود معلومات بوجود كمية من المخدرات داخل المنزل، واستصدار إذن تفتيش من النيابة.



وأكد البطنيجي أنه فور وصول القوة للمكان تعرضت لإطلاق نار مباشر من داخل المنزل ما أدى لإصابة اثنين من ضباط مكافحة المخدرات، وتم نقلهما لمستشفى الشفاء، وهما بحالة متوسطة.



وأشار إلى أنه تمكنت القوة من التعامل مع إطلاق النار والسيطرة على الحدث، حيث تم اعتقال مُطلق النار (ع، ب) 35 عاماً، وأشخاص آخرين تواجدوا في المنزل، وهم قيد التحقيق حالياً.



وأضاف: "وأثناء تفتيش المنزل تم العثور على كمية من المواد المخدرة تشمل (حشيش، وماريجوانا، وحبوب مخدرة) ومصادرتها، كما تمت مصادرة عدد من قطع السلاح وقنابل يدوية وذخائر ومتفجرات، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".