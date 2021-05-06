شؤون فلسطينية

سلطة النقد: خصصنا 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر

سلطة النقد: خصصنا 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم، بالممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة إيفون هيلي، والوفد المرافق لها، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي السيد إياد زيتاوي.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للمحافظة على استقراره وتطوره، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).

وأطلع المحافظ الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة (كورونا) على الفئات المتضررة وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، والتي كان أبرزها مؤخراً إعادة هيكلة صندوق "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويله لصندوق دائم يغطي شرائح أوسع من مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 10 مليون دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، مما يعني استفادة 1000 مشروع وبدون تكلفة.

وناقش الجانبان الجهود المشتركة المتعلقة في التحضير لإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الدعم الفني للمنشآت والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى مساعدتها في إدارة مشاريعها بالطرق السليمة التي تضمن نجاحها، وتسهل وصولها إلى مصادر التمويل. 

من جانبها أكدت السيدة إيفون هيلي على استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم المساعدة في  كل ما يخدم  تطوير قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بتطوير وتنمية القطاعين المصرفي والاقتصادي.

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