التنمية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنأبرمت وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية للأسرة الفقيرة والمهمشة ضمن آلية الصندوق الدوار، ووقع الاتفاقية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ورئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والتخطيط أنور حمام و، وقائم بأعمال مدير عام مكافحة الفقر هنادي براهمة، ومدير التمكين الاقتصادي سامر علاونة، وعن سلطة الطاقة م. أيمن اسماعيل مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية، وريم كرزون مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون المالية، ومدير عام وحدة مراقبة المشاريع م. عبد الهادي بركات.وتهدف المذكرة إلى مساعدة الأسر الفقيرة على تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة وتحقيق توفير بالفواتير وايجاد حلول لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية خاصة في قطاع غزة، ومناطق الأغوار من خلال نشر هذا المشروع في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإنشاء أنظمة شمسية فوق أسطح المنازل لدى الأسر الفقيرة لاستعمالها حصراً لتوليد الطاقة الكهربائية، والتعامل بحساب صندوق دوار تحت إدارة واشراف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الكاملة، ومشاركة وزارة التنمية في آليات العمل المتعلقة باختيار الأسر.وقال وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني أن هذا المذكرة ستساعد في فتح آفاق مهمة على صعيد دعم الأسر الفقيرة خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لهم، خاصة في ظل التكلفة المتزايدة لفواتير الكهرباء، وشكر سلطة الطاقة على اهتمامها الكبير في المساعدة في ردم فجوة الفقر في المجتمع الفلسطيني.بدوره قال رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم " ان سلطة الطاقة تدعم كافة الجهود للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة الفلسطيني، وخاصة الطاقة المتجددة، وأضاف ان سلطة الطاقة تسعى لتأمين وتنويع مصادر الطاقة للأسر الفلسطينية وخاصة الأسر الفقيرة والمهمشة، بحيث تكون كافية لسد احتياجاتها من الاستهلاك المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.