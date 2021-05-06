شؤون فلسطينية

الخارجية تدين جريمة إعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال

الخارجية تدين جريمة إعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي امس بحق الفتى سعيد عودة (16 عاما) في بلدة أودلا جنوب نابلس، دون أي مبرر او سبب يذكر، والتي أدت ايضا الى اصابة فتى آخر كان برفقته.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها الاحتلال وشرطته وأجهزته المختلفة يوميا بحق أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والتي أدت أمس الى اصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم توثيقها على مسمع العالم وبصره، ما يعبر عن مدى تفشي ثقافة وعقلية الكراهية والعنصرية والقتل والتنكيل لدى الاحتلال ومراكز صنع القرار فيه.

واعتبرت الخارجية أن مواصلة الاحتلال جرائمه ضد شعبنا استخفاف بالقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة.

ورحبت بمواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها لإجراءات الاحتلال الاستيطانية والقمعية بحق ابناء شعبنا، خاصة الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، مؤكدة ان صيغ التحذير من تداعيات تلك الإجراءات ونتائجها او إبداء القلق من آثارها او الاكتفاء ببعض بيانات الادانة والشجب لا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المتواصلة ضد ابناء شعبنا، ولا تنسجم مع المسؤوليات الاخلاقية والقانونية الواجبة الاتباع من قبل المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وطالبت بفرض عقوبات جدية على الاحتلال واتخاذ الاجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان، والتمييز العنصري، والتهجير القسري والاضطهاد.

ودعت الوزارة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها في هذا الاطار، والإسراع في تحقيقاتها في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

أخبار ذات صلة

اشتية يستقبل السفير الهندي الجديد في فلسطين

اشتية يستقبل السفير الهندي الجديد في فلسطين

الشرطة بغزة: قوة من المكافحة تعرضت لإطلاق نار خلال مهمة صباح اليوم

الشرطة بغزة: قوة من المكافحة تعرضت لإطلاق نار خلال مهمة صباح اليوم

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات لمدان بتهمة التسبب بإحداث عاهة دائمة

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات لمدان بتهمة التسبب بإحداث عاهة دائمة

سلطة النقد: خصصنا 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر

سلطة النقد: خصصنا 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر

التنمية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة

التنمية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة

مالية غزة: سنحافظ على نسبة الصرف الحالية للرواتب بالأشهر المقبلة وهناك من يتقاضون 80%

مالية غزة: سنحافظ على نسبة الصرف الحالية للرواتب بالأشهر المقبلة وهناك من يتقاضون 80%

تيسير خالد يوجه رسالة مفتوحة لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن‎

تيسير خالد يوجه رسالة مفتوحة لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن‎

المبادرة الوطنية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التطهير العرقي بالشيخ جراح

المبادرة الوطنية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التطهير العرقي بالشيخ جراح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الرد على مجزرة الشيخ جراح وتشريع البؤر الاستيطانية بوقف التنسيق الأمني

الديمقراطية: الرد على مجزرة الشيخ جراح وتشريع البؤر الاستيطانية بوقف التنسيق الأمني

اشتية يستقبل السفير الهندي الجديد في فلسطين

اشتية يستقبل السفير الهندي الجديد في فلسطين

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات لمدان بتهمة التسبب بإحداث عاهة دائمة

نابلس: الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات لمدان بتهمة التسبب بإحداث عاهة دائمة

سلطة النقد: خصصنا 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر

سلطة النقد: خصصنا 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر

التنمية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة

التنمية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة

تيسير خالد يوجه رسالة مفتوحة لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن‎

تيسير خالد يوجه رسالة مفتوحة لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن‎

الخارجية تدين جريمة إعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال

الخارجية تدين جريمة إعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال

المبادرة الوطنية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التطهير العرقي بالشيخ جراح

المبادرة الوطنية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التطهير العرقي بالشيخ جراح

منوعات

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس &#34;طيور الجنة&#34; في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس "طيور الجنة" في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب &#34;مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب "مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى".. بالتفاصيل

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

عربي

شاهد: السعودية تختار لونًا جديًدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

شاهد: السعودية تختار لونًا جديًدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

(سانا): عدوان إسرائيلي على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر

(سانا): عدوان إسرائيلي على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر

السيسي: مياه نهر النيل قضية وجودية ولن نقبل الإضرار بمصالحنا المائية

السيسي: مياه نهر النيل قضية وجودية ولن نقبل الإضرار بمصالحنا المائية

أمير الكويت: لن نسمح لأحد بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد

أمير الكويت: لن نسمح لأحد بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد