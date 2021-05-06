المبادرة الوطنية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التطهير العرقي بالشيخ جراح



جاءت هذه الدعوة اثناء الكلمة التي ألقاها نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و الجبهة الشعبية في شمال غزة جابت شوارع مخيم جباليا دعما و إسنادا لصمود أهلنا في القدس و تنديدا بالتطهير العرقي في الشيخ جراح و رفضا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.



و شدد دياب على اهمية الاستمرار بالتضامن مع القدس و اهالي الشيخ جراح المهددين بالطرد من بيوتهم و محاولة قطعان المستوطنين الاستيلاء عليها فيما اعتبره جريمة تطهير عرقي تستوجب التصدي لها مجددا مطالبته بأهمية الترجمة العملية لقرار الامناء العامين المتعلق بتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية و بما يكفل تصعيدا لوتيرتها على طريق طرد الاحتلال و اقتلاع قطعان المستوطنين و محاكمة ساسته و جنرالاته امام المحاكم الدولية.



و في ذات السياق طالب دياب بضرورة تحديد موعد لاجراء الانتخابات الفلسطينية باعتبارها حق من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني غير قابل للمصادرة او الانتقاص في اشارة منه لرفض تأجيل اجرائها و التي كانت و ما زالت تمثل بوابة الامل لشعبنا لتخليصه من ازماته و الازمات المترتبة على استمرار الانقسام.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التطهير العرقي في الشيخ جراح بالقدس و للتصدي لاعتداءات جيش الاحتلال على أهلنا في بلدات و قرى و مدن الضفة و حصاره لقطاع غزة.