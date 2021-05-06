بلدية غزة: ناصر القدوة أشاد بدور البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، بجهود بلدية غزة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في المدينة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بشكل عام بسبب الحصار وإجراءات جائحة كورونا.



وجاء ذلك خلال لقائه برئيس البلدية يحيى السراج في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين بحثا خلاله قضايا تهم المدينة، وأوضاع البلدية وعملها في ظل الظروف الحالية، وقضايا تهم المجتمع الفلسطيني بشكل عام.



وأطلع رئيس البلدية، القدوة والوفد المرافق له على جهود بلدية غزة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والمشاريع التي تنفذها البلدية، والصعوبات التي تواجه عمل البلدية نتيجة الحصار والأوضاع الصعبة التي تواجه البلدية بسبب تراجع العائدات المالية للبلدية.



وأكد أن بلدية غزة تبذل جهوداً كبيرة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وهي منفتحة على التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لتطوير العمل وخدمة المدينة وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشكر القدوة، رئيس بلدية غزة على جهودها في خدمة سكان المدينة والجهود التي تبذلها لتطوير المدينة وتنفيذ المشاريع الخدماتية والتطويرية المختلفة، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع المؤسسات الوطنية لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وناقش الطرفان قضايا عامة تهم المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وسبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق نهضة وطنية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية.



واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بما يرتقي بالعمل ويحقق خدمة أفضل لشعبنا في المدينة، ويحقق طموحات شعبنا في بناء مؤسسات وطنية تلبي طموحه وتطلعاته.