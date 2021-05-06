مجدلاني: استشهاد الطفل سعيد عودة يتطلب تشكيل تحالف حقوقي لمحاسبة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني "أن جريمة إعدام قوات الاحتلال الطفل سعيد عودة (16 عاما) في قرية أودلا جنوب نابلس جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم المتواصلة بحق أطفال فلسطين".



وأكد د. مجدلاني، أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال.



وشدد على أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال، قتلة أطفال فلسطين



وتقدم د. مجدلاني بأحر التعازي لوالدي الشهيد الطفل عودة، ولأهالي قرية أدولا عامة بهذا المصاب الجلل.