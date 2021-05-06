شؤون فلسطينية

الأسير الغضنفر أبو عطوان يُعلن إضرابه عن الطعام

الأسير الغضنفر أبو عطوان يُعلن إضرابه عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير إنّ الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات وذلك منذ عام 2013، وخلال عام 2019، خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عدد الأسرى المضربين مع انضمام الأسير أبو عطوان للإضراب يرتفع إلى ثلاثة أسرى، حيث يواصل الأسير عماد سواركه إضرابه لليوم الـ50، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وكذلك الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل إضرابه لليوم 16 على التوالي. 

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