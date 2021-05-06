9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1931 حالة تعافِ خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الكيلة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: "الخليل 1، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، نابلس 3، قطاع غزة 3".



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 7، طولكرم 22، طوباس 10، نابلس 50، جنين 27، الخليل 44، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 32، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، قطاع غزة 439".



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 25، طولكرم 56، طوباس 16، نابلس 179، جنين 69، الخليل 68، بيت لحم 25، رام الله والبيرة 29، سلفيت 4، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 1453".



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 326 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 263,475، بينهم 193,127 تلقوا الجرعتين من اللقاح.