وزارة المالية تكشف موعد صرف رواتب الموظفين العموميين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، موعد صرف الرواتب للموظفين العموميين.
وأكدت المالية في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إن الرواتب ستصرف سيكون يوم السبت المقبل 8 آيار/ مايو 2021.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع سلطة النقد لعمل البنوك يوم السبت.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، موعد صرف الرواتب للموظفين العموميين.
وأكدت المالية في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إن الرواتب ستصرف سيكون يوم السبت المقبل 8 آيار/ مايو 2021.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع سلطة النقد لعمل البنوك يوم السبت.
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