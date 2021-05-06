وزارة المالية تكشف موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، موعد صرف الرواتب للموظفين العموميين.وأكدت المالية في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إن الرواتب ستصرف سيكون يوم السبت المقبل 8 آيار/ مايو 2021.وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع سلطة النقد لعمل البنوك يوم السبت.