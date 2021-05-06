المجر تتبرع لفلسطين بسبع وحدات للعناية المركزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الحكومة المجرية، قررت التبرع لفلسطين بسبع وحدات للعناية المركزة، لمساعدتها في مواجهة فيروس "كورونا".



وأوضحت سفارة فلسطين لدى المجر، اليوم الخميس، أن وحدتين ستذهبان لمستشفى العائلة المقدسة في بيت لحم، وخمس وحدات إلى مستشفى الجمعية العربية ببيت جالا.