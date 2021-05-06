دولي

نائبة بالكونغرس تطالب أمريكا لإدانة إبعاد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح

نائبة بالكونغرس تطالب أمريكا لإدانة إبعاد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو الكونغرس الأميركي ماري نيومان، إن للعائلات الفلسطينية الحق في العيش في حي الشيخ جراح، وذلك ردا على استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لهذه العائلات.

ودعت نيومان عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في تصريحات لها، وزارة الخارجية الأميركية إلى ادانة هذه الانتهاكات للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتم ابعاد العائلات الفلسطينية عن منازلها في القدس الشرقية قسراً.

ونشرت نيومان على موقعها على "تويتر" فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: "احفظوا الشيخ جراح".

وكانت نيومان قد انتقدت في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الاسرائيليين ضد فيروس "كورونا" التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح، وقالت حينها: "ان اسرائيل ملزمة اخلاقيا وانسانيا بضمان وصول اللقاح الى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

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