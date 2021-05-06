دولي

تشيلي تدعو إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها تجاه الوضع الصحي للفلسطينيين

تشيلي تدعو إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها تجاه الوضع الصحي للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
تبنى مجلس الشيوخ التشيلي، قرار يدعو الحكومة التشيلية إلى تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وتوفير لقاحات "كورونا" للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

ودعا مجلس الشيوخ التشيلي، حكومة بلاده للمساهمة في الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين خلال الجائحة.  

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بهذا القرار، وثمنت المسؤولية الاخلاقية والسياسية التي يظهرها مجلس الشيوخ التشيلي امام واقع الاحتلال المقيت، مشيدة بحرص اعضاء المجلس على المتابعة الحثيثة لما يجري على ارض فلسطين، وحرصهم للتعبير عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تبني قرارات هامة كهذا، وتذكير حكومتهم بمسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية الفورية للفلسطينيين.

وبينت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن القرار يأتي في وقت تعاظمت فيه التقارير الإسرائيلية والدولية والاممية المتخصصة عن تحول إسرائيل دولة الاحتلال الى دولة تمييز عنصري وابرتهايد، من خلال سياساتها التي تظهر نواياها في الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع تفاصيل الحياة، حتى فيما يتعلق بتوفير اللقاح بشكلٍ  متساوي خلال مواجهة وباء كورونا، ما يتطلب تحركا دوليا جادا.

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