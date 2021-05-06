الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من مدينة طوباس.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت خليل مجدي المصري (24 عاما)، ومنير إبراهيم فقها (26 عاما)، بعدما داهمت منزلي ذويهما.