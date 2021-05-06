"كورونا حول العالم": نحو 3 ملايين و257 ألف وفاة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.



وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,598 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعتبر دولة منكوبة جراء الجائحة، وسجلت رقماً قياسيا بلغ (3,982 وفاة)، والبرازيل (2,791 وفاة)، واميركا (743 وفاة)، والأرجنتين (663 وفاة)، والمكسيك (395 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (412,618 إصابة)، والبرازيل (75,652 إصابة)، واميركا (46,129 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط: تركيا (26,476 إصابة)، وفرنسا (26,000 إصابة).



ومنذ الاسبوعين الماضيين حتى الآن والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية تتجاوز عتبه الـ300 ألف إصابة جديدة، وكذلك حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة.



وقالت منظمة الصحة العالمية امس ان الهند سجلت 46٪ من الاصابات العالمية الجديدة الاسبوع المنصرم الى جانب ربع الوفيات. ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593,148 وفاة)، والبرازيل (414,645 وفاة)، والهند (230,168 وفاة)، والمكسيك (218,007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,321,244 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ21 مليونا بواقع (21,077,410 إصابات)، والبرازيل (14,936,464 إصابة)، وفرنسا (5,706,378 إصابة)، وتركيا (4,955,594 إصابة).