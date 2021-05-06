"التربية" تنعى الشهيد عودة وتطالب بوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

نعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الطالب الشهيد سعيد يوسف عودة من الصف العاشر في مدرسة ذكور أودلا الأساسية بمديرية تربية جنوب نابلس، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.



وأكدت "التربية" في بيان صحفي، أن استهداف جيش الاحتلال للطالب وقتله بدم بارد يمثل جريمة جديدة تستوجب التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الأطفال والطلبة.



وشدد على أن هذه الجرائم البشعة والمتواصلة تتطلب اتخاذ موقف حازم وتدخل فوري من كافة دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي باتت تندرج في سياق استهداف ممنهج وخطير ضد الأطفال الأبرياء وعرقلة وصولهم إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليم آمن ومستقر أسوة بأطفال وطلبة العالم.