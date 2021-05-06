الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر أحدها على الأقل دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين أجبروا على المغادرة إلى شاطئ البحر.