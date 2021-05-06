الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، رعاة الأغنام شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب رعاة الأغنام في المناطق الشرقية لخانيونس ما دفعهم لمغادرة المنطقة.



ويتعمد الاحتلال الاسرائيلي استهداف المزارعين ورعاة الأغنام الذين يعملون في المناطق الشرقية لقطاع غزة، إذ تُسجل اعتداءات يومية في هذا الخصوص.