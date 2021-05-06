شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1686 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الذي وصل "شمس نيوز"، نسخة عنه، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 930 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 103583 ، منها 9677 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1453 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 92976 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 250 ، منها 193 حالة خطرة.

وفيما يتعلق بعملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" ، أشارت الصحة إلى، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة    110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37947 شخص.

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