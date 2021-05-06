(واللا): سيتم هدم منزل منفذ عملية حاجز زعترة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (واللا)، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش، تستعد لهدم منزل المتهم بتنفيذ عملية زعترة، في قرية ترمسعيا، قضاء رام الله.



وبحسب الموقع، فقد أعلن جيش الاحتلال، الليلة الماضية، اعتقال منتصر شبلي، 44 عاما، من سكان قرية ترمسعيا، بزعم أنه منفذ عملية إطلاق النار قرب زعترة.



ولفت الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، هنأ قوات الشاباك وجيش الاحتلال، على اعتقال منفذ عملية زعترة، وتوعد كذلك بمحاسبته.