الشؤون المدنية تُحصي أعداد التجار الذين تلقوا لقاح (كورونا) بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر مطلعة في قطاع غزة، بأن هيئة الشؤون المدنية بغزة قد باشرت بشكل فعلي عملية إحصاء لمن تلقى اللقاح ضد فيروس (كورونا) من تجار غزة والبالغ عددهم 7000 تاجر.



وأوضحت المصادر، أن الشؤون المدنية قد أرسلت كشف بأسماء كافة التجار لوزارة الصحة بغزة بهدف الحصول على كشف دقيق لكل من تلقى التطعيم منهم.



وأشارت المصادر، إلى أن هذه الإجراءات تتم في اطار الجهود التي تبذلها الشؤون المدنية من أجل السماح لجميع التجار ممن تلقوا التطعيم للخروج من معبر بيت حانون/ ايرز شمال القطاع.