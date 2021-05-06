الاحتلال يُقرر منع الفلسطينيين من الدخول عبر باب العامود يوم 28 رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ شرطة الاحتلال قررت منع الفلسطينيين من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى في يوم 28 رمضان الجاري.



وقالت القناة "13": إنّ شرطة الاحتلال ستمنع الفلسطينيين من الدخول عبر باب العامود يوم 28 رمضان، لتأمين مسيرة سيشارك بها 30 ألف مستوطناً.



ويأتي قرار الاحتلال بعد مزاعم، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قررت منع دخول المستوطنين اليهود إلى المسجد الأقصى، اعتبارًا من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، في حين أنّ القرار الجديد مُخالفاً للإعلان السابق.



وكانت جماعات استيطانية أعلنت عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان، الموافق 10 آيار/ مايو الجاري، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" العبري.



إلى ذلك، تُواجه عشرات العائلات الفلسطينية، التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس منذ عام 1956، خطر إخراجهم من منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين.