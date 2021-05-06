حماس عن منفذ عملية زعترة: أصبح أيقونة المقاومة الفلسطينية

منتصر شلبي منفذ عملية حاجز زعترة

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رام الله - دنيا الوطن

علق الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، اليوم الخميس، على اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمنفذ عملية حاجز زعترة منتصر شلبي، جنوب نابلس.



وقال برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إنّ شلبي أحيا الأمل في نفوس وقلوب أبناء شعبنا الفلسطيني من جديد بعد كل هذا الاستهداف المزدوج لأهلنا في الضفة الغربية ورجالات المقاومة الباسلة من قبل العدو وفريق التنسيق الأمني".



جدد برهوم، التحية إلى منفذ عملية زعترة البطولية والشجاعة، البطل منتصر شلبي، الذي أصبح أيقونة المقاومة الفلسطينية.



وأضاف: "أنّ التاريخ سيسجل المشهد البطولي والشجاع للبطل منتصر شلبي، ومشاهد جرائم العدو الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وأهلنا في القدس والشيخ جراح، ومشهد جريمة وعار فريق التنسيق الأمني الذي ساهم بالدرجة الأولى وبامتياز في كشف منفذ عملية بيت ليد ومكان تواجده واعتقاله".