بعد سلسلة ارتفاعات.. انخفاض درجات الحرارة في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً إلى حارة في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة،