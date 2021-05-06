الهباش: الاحتلال أعدم الشهيد عودة بدم بارد لا يمت للإنسانية بأدنى علاقة

نعى د. محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، فجر الخميس، الشهيد الطفل سعيد عودة (16 عاماً) من قرية أودلا بمحافظة نابلس، والذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الهباش، عبر موقع (فيسبوك): "أقدمت قطعان الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي مساء الأربعاء، وبدم بارد لا يمت للإنسانية بأدنى علاقة، على إعدام الشهيد الطفل سعيد عودة، الذي لم يتجاوز 16 عاما، في قرية اودلا بمحافظة نابلس".



وتابع: "إذ نتقدم بخالص العزاء لشعبنا عامة، ولوالدي الشهيد وأسرته خاصة، ندعو جماهير شعبنا إلى التماسك والثبات على حقنا المشروع".



واستكمل: "كما ندعو أمتنا والعالم الحر إلى نصرة هذا الحق، حتى نتخلص من هذا الاستعمار المجرم، الذي هو سبب كل الأزمات التي تعصف ببلادنا ومنطقتنا".





رام الله - دنيا الوطن