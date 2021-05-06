اشتية ينعى الشهيد الطفل سعيد عودة

نعى د. محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، فجر الخميس، الطفل سعيد عودة (16 عاماً) من قرية اودلا، جنوب نابلس، والذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وقال اشتية، عبر موقع (فيسبوك): "بقلوب تتفطر ألما وحزنا نتقدم من والدي الشهيد الطفل سعيد عودة 16 عاما من قرية اودلا الذي قتلته قوات الاحتلال بدم بارد مساء اليوم الأربعاء ومن اهالي القرية الصامدة بأحر مشاعر العزاء بهذا الفقد الجلل".



وتابع اشتية: "ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة المروعة بحق اطفالنا ونطالبها بتوفير الحماية لشعبنا من تصاعد وتيرة الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأراضي المحتلة".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى سعيد يوسف محمد عودة، (16 عاما)، متأثراً بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية أودلا جنوب نابلس.



وأشارت الوزارة، في تصريح لها، إلى أن الطواقم الطبية بمستشفى رفيديا الحكومي، تعاملت مع إصابة مواطن بجروح متوسطة بالرصاص الحي في الظهر، وصل من قرية، واصفة حالته بالمستقرة.



بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد من جيش الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن