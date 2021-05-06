شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الجزائري الأسبق للرئيس عباس: نؤيد خطوات القيادة الفلسطينية بموضوع الانتخابات

وزير الخارجية الجزائري الأسبق للرئيس عباس: نؤيد خطوات القيادة الفلسطينية بموضوع الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الابراهيمي.

وأكد الابراهيمي خلال الاتصال الهاتفي، تأييده للخطوات التي اتخذها الرئيس والقيادة الفلسطينية في موضوع الانتخابات، بأنه لا انتخابات بدون القدس، مشيرا إلى أن القدس لها أهمية ومكانة خاصة لدى العالمين العربي والإسلامي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحمل في الوقت ذاته، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال عدم موافقتها على اجراء الانتخابات في مدينة القدس وفقا للاتفاقيات الموقعة.

وأشاد الابراهيمي بصمود أهالي القدس الذين يدافعون عن المدينة ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

من جانبه، شكر الرئيس، الأخضر الابراهيمي، على هذا الموقف الذي يأتي منسجما مع مواقفه التاريخية تجاه فلسطين وشعبها.

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