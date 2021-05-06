(سانا): عدوان إسرائيلي على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (سانا) السورية، فجر اليوم الخميس، بأن المروحية الإسرائيلية، شنت هجوماً على إحدى مناطق مدينة القنيطرة، دون أن يوقع أية خسائر.



ويعد هذا الهجوم، هو الثاني، بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، الأراضي السورية، وتحديداً جنوب غرب اللاذقية، أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل ووالدته، بالاضافة الى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.



ونقل مصدر عسكري لوكالة (سانا) أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".