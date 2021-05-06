شؤون فلسطينية

مواطن من طولكرم: البلدية رفعوا الكشك الخاص بي دون إبلاغي.. والأخيرة ترد

مواطن من طولكرم: البلدية رفعوا الكشك الخاص بي دون إبلاغي.. والأخيرة ترد
رام الله - دنيا الوطن
نشر المواطن محمد سامي، من مدينة طولكرم، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع (فيسبوك)، معلنا فيها أن بلدية طولكرم، أقدمت على إزالة الكشك الخاص به، على شارع فرعون في المدينة.

وقالت المواطن: "وضعت كشف على شارع فرعون بأول شهر رمضان تقريبا، واليوم تفاجأت من الناس يقولون لي بأن البلدية رفعو الكشك الخاص به، فتوجهت الى المكان ولم أجد الكشك".

وأضاف: "توجهت إلى البلدية، وتحدثت مع رئيس البلدية، حيث سألته لماذا لم تعطوني إنذاراً قبل إزالة الكشك، وبعد نقاش وتهرب من موضوع الإنذار، قال لي رئيس البلدية: أقلك من مزاجي قمتو، انا مزاجي قلي أعمل هيك، فقلت له: طيب وين الكشك؟".

وتابع المواطن بقوله: "توجه الى الكشك وكان فيه بضاعة، ففتحت بابه، فوجد كل البضاعة مكسرة، مع العلم أني كنت قد قدمت رخصة لأرضية وتم رفضها، وانا الان كيف سأحل على حقي بكل احترام؟، وحق كل شيء تكسر داخل الكشك، ومن سيعوضني؟".

بدورها، أصدرت بلدية طولكرم، بيان توضيحي للرأي العام، حول حادثة إزالة الكشك، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، قالت فيه: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، منشور لشاب قام بوضع كشك غير قانوني، جزء منه في أرض تابعة للبلدية، وجزء في الرصيف العام على شارع فرعون، وهذه سابقة خطيرة واعتداء واضح على الأملاك العامة".

وأضافت: "بحسب رواية صاحب الكشك، أنه تم إزالته دون إبلاغه، مع العلم أن صاحب الكشك هذا تحديدا تقدم بطلب للبلدية وتم رفضه، والرد عليه حسب الأصول من قبل لجنة مختصة، بسبب أن الاعتداء على حرمة  الشوارع والارصفة وأراض البلدية العامة، مرفوض قطعيا".

وأكدت البلدية، أنها ستقوم بإنشاء دوار جديد على مفترق الشويكي، أي ضمن المنطقة الموضوع فيها الكشك، وبالتالي ستتم إزالة كافة العوائق في هذه المنطقة، لافتة إلى أنه مع ذلك قام صاحب الكشك بوضعه ومحاولة فرض أمر واقع، لذلك توجهت الطواقم المختصة لإبلاغه أكثر من مرة، ولكن لم يكن متواجداً في الكشك.

وقالت: "مع العلم إن رفض طلبه هو إشعار وتبليغ بحد ذاته، بالإضافة إلى ذلك فإن البلدية قامت بإزالة أكثر من كشفك غير قانوني في نفس اليوم، وفي أكثر من منطقة في المدينة، وقد لاحظ الجميع في الآونة الأخيرة كثرة التعديات، لذلك بدأت البلدية بإزالة هذه التعديات بناءً على مناشدة المواطنين بضرورة تطبيق النظام والقانون وتنظيم الأسواق".

وأضافت: "ستستمر البلدية بعمليها حسب النظام والقانون واستكمال إزالة كل التعديات دون استثناء خلال الأيام المقبلة، لما في ذلك من مصلحة عامة ومنظر حضاري ومنظم للمدينة". 



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