إعلام الاحتلال: اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الاحتلال، الليلة، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، وقوة من وحدة اليمام، اعتقلوا منفذ عملية اطلاق النار التي وقعت قبل عدة أيام عند حاجز زعترة بمدينة نابلس.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت قبل قليل، في بلدة سلواد، منتصر شلبي (44 عاما)، من سكان قرية ترمس عيا، زاعمة أنه منفذ عملية إطلاق النار قرب زعترة.



وكانت صحيفة (يديعوت) قد أفادت في وقت سابق، بأن مستشفى (بيليسون) أعلن عن مقتل أحد المستوطنين الذي أصيبوا في عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة.



وكانت عملية إطلاق نار وقعت، قبل عدة أيام، عند حاجز زعترة بمدينة نابلس، أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين، اثنين بحالة خطيرة، أعلن عن مقتل أحدهما في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، فيما وصفت حالة الثالث بالطفيفة.