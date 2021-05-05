مقتل أحد المستوطنين الذين أصيبوا بعملية إطلاق النار عند حاجز زعترة بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن مستشفى (بيلينسون) أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد المستوطنين الذين أصيبوا في عملية إطلاق النار، التي وقعت قبل عدة أيام عند حاجز زعترة بمدينة نابلس.



وكانت عملية إطلاق نار، وقعت قبل عدة أيام، عند حاجز زعترة قرب نابلس، أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين بجراح، وصفت حالته اثنين بالخطيرة، فيما كانت إصابة الثالث طفيفة.