(يديعوت أحرونوت): التوتر بحي الشيخ جراح قد يجرنا إلى الحرب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن التوتر بالشيخ جراح في مدينة القدس، قد يجر إسرائيل الى الحرب.



وقالت الصحيفة في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء: "عشية مناقشة القضية بالمحكمة العليا، التوتر بالشيخ جراح "هذا الأمر قد يجرنا إلى الحرب".



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد أصابت مواطنيْن، واعتقلت آخرين، خلال قمعهم للمعتصمين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.



بدوره، وجه محمد الضيف، قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، مساء أمس الثلاثاء، تحذيراً للاحتلال الإسرائيلي، بشأن حي الشيخ جراح.



وفق تصريح أبرزته قناة الناطق باسم القسام، أبو عبيدة عبر (تليجرام)، فإن الضيف وجه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



وأكد بأن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".