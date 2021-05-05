الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع

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رام الله - دنيا الوطن

اقترحت 14 دولة من الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا وألمانيا تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع تكون قادرة على التدخل مبكرا في الأزمات الدولية، وذلك بعد عقدين من محاولة سابقة.



وأفادت وكالة (رويترز) نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد، بأن الدول ترى أنه من الضروري تشكيل قوة مؤلفة من 5000 جندي، يمكن أن تكون مدعومة بسفن وطائرات، لتقديم المساعدة للحكومات الأجنبية الديمقراطية التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة.



والدول الأربع عشرة هي النمسا وبلجيكا وقبرص والتشيك وألمانيا واليونان وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.



هذا ويبحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الفكرة غدا الخميس في اجتماع اعتيادي يرأسه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الذي انتقد التكتل لإحجامه عن التدخل بشكل أكبر في الخارج، لا سيما في دول مثل ليبيا.