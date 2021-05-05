استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بقرية أودلا جنوب نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الفتى سعيد يوسف محمد عودة، (16 عاما)، متأثراً بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية أودلا جنوب نابلس.



وأشارت الوزارة، في تصريح لها، إلى أن الطواقم الطبية بمستشفى رفيديا الحكومي، تعاملت مع إصابة مواطن بجروح متوسطة بالرصاص الحي في الظهر، وصل من قرية، واصفة حالته بالمستقرة.



بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد من جيش الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطن