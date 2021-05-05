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انطلاق المشاورات السياسية بين مصر وتركيا في القاهرة

انطلاق المشاورات السياسية بين مصر وتركيا في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الأربعاء، المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، ونظيره التركي، السفير سادات أونال، بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أشارت إلى أن مشاورات سياسية بين مصر وتركيا ستعقد اعتبارا من اليوم، وأن هذه المشاورات "قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن "المشاورات السياسية بين مصر وتركيا ستعقد في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة".

وأضاف البيان أن "المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.


 





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