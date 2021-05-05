(كان): تهديد الضيف سيجبر حماس على الرد حال إجلاء العائلات من الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غال بيرغر، مراسل قناة (كان)، أن تهديد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، سيجبر حركة حماس على الرد إذا تم إجلاء العائلات من حي الشيخ جراح في مدينة القدس.



وقال بيرغر: "في قطاع غزة سيحاولون الاستفادة من المناسبات، مثل يوم الجمعة الأخير من رمضان، وليلة القدر، ويوم القدس، ويوم النكبة؛ لإشعال المنطقة في الضفة الغربية والقدس".