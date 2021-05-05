قوات الاحتلال تعتدي على المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على المواطنين المقدسيين المتواجدين في محيط المنازل المهددة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين المقدسيين الذين حضروا للاعتصام في المنازل الأربعة المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، كما أطلقت قنابل الصوت تجاههم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.