هيئة الأسرى: الجريمة بحق الأسير الحلبي مستمرة للمرة 160 على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إصرار محاكم الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جريمتها بحق الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة، حيث أجلت محاكمته للمرة 160 على التوالي.



وبينت الهيئة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الأسير الحلبي عرض صباح اليوم على محكمة بئر السبع، وبعد مرافعة وجلسة طويلة استمرت لساعات، قررت تأجيل المحاكمة للمرة 160 على التوالي، لتاريخ 23 يوليو/حزيران المقبل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.