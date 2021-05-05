الاحتلال يجرف أراضي في قرية مادما جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي جنوب قرية مادما جنوب محافظة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن جرافة تابعة للاحتلال جرفت في منطقة "المعدات" جنوب مادما على أراضي خاصة لمواطنين من القرية لتوسيع مستوطنة "يتسهار"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.