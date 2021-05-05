الاحتلال يجرف أراضي في قرية مادما جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي جنوب قرية مادما جنوب محافظة نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن جرافة تابعة للاحتلال جرفت في منطقة "المعدات" جنوب مادما على أراضي خاصة لمواطنين من القرية لتوسيع مستوطنة "يتسهار"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي جنوب قرية مادما جنوب محافظة نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن جرافة تابعة للاحتلال جرفت في منطقة "المعدات" جنوب مادما على أراضي خاصة لمواطنين من القرية لتوسيع مستوطنة "يتسهار"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات