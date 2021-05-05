دولي

كوشنر يؤسس معهد "أبراهام" للسلام لتعميق التطبيع مع إسرائيل

كوشنر يؤسس معهد "أبراهام" للسلام لتعميق التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أسس المبعوث الأمريكي السابق جاريد كوشنر "معهد أبراهام للسلام" الذي يهدف إلى تعميق الاتفاقات التي توصلت إليها إسرائيل العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، سينضم إلى المعهد المبعوث الأمريكي السابق آفي بيركوفيتش ورجل الأعمال حاييم سابان وسفراء من البحرين والإمارات وإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

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