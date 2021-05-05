مسؤول إسرائيلي سابق: حماس على أعتاب جولة قتال لعدة أيام مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الأسبق للحكومة الإسرائيلية اللواء احتياط، إيتان دنغوت: "إنني أتعامل بجدية كبيرة مع تصريح محمد الضيف".



وأضاف دنغوت لإذاعة جيش الاحتلال، أن حماس أخذت على عاتقها أن تقوم بتصعيد معلن عنه وهددت بشكل واضح لا لبس فيه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.



وتابع بقوله: "إن حماس تخبرنا أيضا أننا نقف على أعتاب جولة قتالية لعدة أيام ولن يقتصر الأمر على غلاف غزة فحسب".